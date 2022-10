Bersani apre la transizione del Pd: "Basta con le primarie, serve un partito nuovo"

globalist Modifica articolo

5 Ottobre 2022 - 09.21

Preroll

Pierluigi Bersani non sveste i panni del critico e, a dieci giorni dalla sconfitta elettorale del Pd dello scorso 25 settembre, sulle colonne del Corriere della Sera ha detto la sua sul futuro prossimo del partito attualmente guidato da Enrico Letta. Concentrando il proprio dissenso sulle primarie.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Deciderà il Pd un percorso. Se c’è da dare un contributo di discussione noi ci saremo, non siamo mai andati via dall`idea di una sinistra di governo. Ma è chiaro che la prima domanda nostra sarà alla fine del percorso c’è un partito nuovo o si montano i gazebo per scegliere il capitano? Questo è decisivo. Basta primarie. Il dilemma non è sciogliere o non sciogliere, è allargare, è l`esigenza di un profilo, di un collegamento con il tema del lavoro, di una forma partito adeguata. Io lo chiamo un partito nuovo”.

Middle placement Mobile

“I Cinquestelle hanno mostrato sensibilità su temi acuti come povertà, ambiente, diritti, sobrietà della politica. Temi utili alla definizione di un campo progressista, ma che non toccano le strutture della uguaglianza da riprogettare: diritti e dignità del lavoro, fiscalità progressiva, welfare universalistico, politiche industriali e ambientali su cui da decenni la sinistra ha il know how e che non possono essere delegate ad altri”, spiega.

Dynamic 1

Poi sul nuovo governo di Giorgia Meloni afferma: “Meloni sta attraversando a nuoto il mare che c’è tra il dire e il fare. Nuoterà, magari ci arriva. Adesso ha a che fare con dei problemini e cerca di dare qualche colpo dal lato del politicamente corretto. Finita la traversata, se la destra è quella dei condoni, del rilassamento fiscale e del regalo alle corporazioni si troverà davanti a dei guai molto seri. Poi, andando avanti, immagino”.