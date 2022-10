Il colmo dei colmi: Meloni chiede più europeismo alla Germania. Ecco perché e su cosa

globalist Modifica articolo

Giorgia Meloni chiede più Europa nel fronteggiare la crisi energetica e critica quegli Stati (come la Germania, anche se non viene nominata) che sfruttando la propria forza nazionale creano distorsioni comunitarie. Su Facebook la leader di Fratelli d’Italia torna sull’argomento che tiene banco in Europa, dopo la dichiarazione con cui – in sintonia e a stretto giro con la reazione di Mario Draghi – aveva espresso irritazione per il piano tedesco da 200 miliardi di euro.

“La crisi energetica è una questione europea e come tale deve essere affrontata – scrive Meloni su Fb – Fratelli d’Italia e i conservatori europei da sempre sostengono che il vero compito dell’Unione europea dovrebbe essere quello di gestire le grandi sfide continentali difficilmente affrontabili dai singoli stati membri. Azioni di singoli stati tese a sfruttare i propri punti di forza rischiano di interferire nella competitività delle aziende e creare distorsioni nel mercato unico europeo. Meloni aggiunge “sosterremo in Europa ogni azione volta a contrastare i fenomeni speculativi e gli ingiustificati aumenti del costo dell’energia e appoggeremo ogni iniziativa condivisa di concreto aiuto a famiglie e imprese”.