Ricci (Pd): "Renzi sogna la distruzione del Pd ma non glielo permetteremo"

globalist Modifica articolo

2 Ottobre 2022 - 19.50

Preroll

Di renziani nel Pd ce ne sono rimasti pochi, probabilmente destinati a raggiungerlo nel Terzo Polo se il Congresso non andrà come sperano in quella che potrebbe essere un “abbandono di una parte di dirigenti ma non di popolo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Sappiamo da tempo che Renzi sogna la distruzione del Pd, ma si sbaglia anche questa volta perché non glielo permetteremo”. Su Twitter il coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci risponde alle dichiarazioni di Matteo Renzi sulla fine del Partito Democratico.

Middle placement Mobile

“La sinistra progressista e democratica si può rigenerare dall’opposizione. Mettiamocela tutta, tutti insieme. Combattivi e sorridenti”, conclude.