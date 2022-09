Umberto Bossi è stato eletto: la marcia indietro del Viminale che rettifica l'errore

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2022 - 09.17

Umberto Bossi è stato eletto nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese), il Viminale ha fatto marcia indietro e ha corretto l’erronea comunicazione iniziale. È quanto viene evidenziato dal sito Eligendo del ministero dell’Interno, che ha pubblicato un aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali della Camera dei deputati in alcuni collegi plurinominali. Il Senatùr, sul quale si erano aperte voci sulla proposta di Salvini di proporlo come Senatore a vita, riprenderà senza problemi il suo scranno in Parlamento.

Il Viminale ha precisato che “anche a seguito di indicazioni fornite dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione”, sul sito Eligendo è stato pubblicato un aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali della Camera dei deputati in alcuni collegi plurinominali. “Resta invariato – rileva il Dipartimento – il dato relativo al totale dei seggi attribuiti, a livello nazionale, a tutte le coalizioni e alle liste della Camera dei deputati, anche per i collegi uninominali, nonché la ripartizione dei seggi relativa al Senato della Repubblica”.