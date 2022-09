Bossi senatore a vita? Beppe Sala non dice no: "Ma tocca a Mattarella decidere..."

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2022 - 12.07

Bossi senatore a vita? Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, è un’idea a cui si può pensare. La proposta, avanzata dal segretario della Lega Matteo Salvini, ha trovato un’inattesa – e improvvida? – apertura da parte del primo cittadino milanese. A margine della cerimonia di commemorazione del maresciallo della guardia di finanza Silvio Novembre, che si è tenuta in piazza Grandi, Sala ha dichiarato. «Non voglio dire di essere contrario in assoluto, però è qualcosa che sta nelle mani del presidente della Repubblica».

«Penso che negli usi e costumi della presidenza ci siano i presupposti chiari per fare il senatore a vita. Non so qual è la valutazione attraverso la quale il presidente può decidere, non certo una chiamata popolare».