Elezioni, eletta Ilaria Cucchi: ha vinto nel suo collegio a Firenze

globalist

26 Settembre 2022 - 01.19

Elezioni, il momento delle curiosità Arrivano i primi verdetti nei singoli collegi del Senato, il primo a essere scrutinato, secondo i primi dati reali elaborati da Quorum per SkyTg24: Ilaria Cucchi, candidata del centrosinistra è stata eletta a Firenze, mentre Claudio Lotito, per il centrodestra, in Molise.

Cucchi ha superato, in un collegio che era considerato blindato per il centrosinistra, Federica Picchi candidata del centrodestra. In corsa, per Azione/Italia Viva, c’era la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi.

Lotito (anche lui in corsa in un collegio che alla vigilia era ritenuto blindato per il centrodestra) ha superato Ottavio Balducci del M5s, Rossella Gianfagna del centrosinistra.