Renzi fa il vanesio dalla Terrazza del Gianicolo: "Noi siamo diversi, siamo quelli dell'industria 4.0"

globalist

23 Settembre 2022 - 19.19

Preroll

Anche il Terzo polo ha chiuso la campagna elettorale a Roma, dalla terrazza del Gianicolo. Per Matteo Renzi la coalizione con Calenda “è diversa dalle altre”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Noi siamo quelli che hanno fatto Industria 4.0 e non il reddito di cittadinanza, poi lo sappiamo che si devono aumentare gli stipendi. Noi siamo diversi – ha sottolineato l’ex premier -. Salvini se lo scorda, ma ha votato per il reddito di cittadinanza. Di Maio nella prossima legislatura non lo chiameremo piu’ bibitaro, lo ha chiesto a Calenda e abbiamo preso un impegno: nella prossima legislatura non lo chiameremo piu’ bibitaro, ma neanche ministro della Repubblica. Tremonti dice che con la cultura non si mangia, noi non lo diremo. Il Partito democratico sta con Fratoianni che ha detto cento volte no alla fiducia”.