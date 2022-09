Renzi è d'accordo con Salvini: "Von der Leyen rispetti la nostra democrazia"

globalist

23 Settembre 2022 - 14.53

Dopo Matteo Salvini anche Matteo Renzi critica duramente le parole di Ursula Von der Leyen sulle prossime elezioni del 25 settembre in Italia.Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, oggi a Fiesole (Firenze), nel corso dell’ultima iniziativa in Toscana prima della chiusura della campagna elettorale a Roma, insieme al segretario di Azione Carlo Calenda, ha chiesto alla Ue di rispettare il proprio ruolo neutrale.

«A Ursula von der Leyen con grande rispetto diciamo che non ci attendiamo che dia giudizi sul libero gioco democratico degli italiani. Sappia rispettare il suo ruolo e aiuti a fare dell’Ue quell’Ue che vogliamo dove il presidente della commissione viene eletto direttamente dai cittadini. Portiamo più democrazia in Europa. No a una grande tribuna delle democrazie che decide chi è buono e chi è cattivo».