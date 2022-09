Zingaretti: "Stop all'alternanza scuola lavoro, il progetto è da rifondare"

globalist

20 Settembre 2022 - 14.31

L’alternanza scuola-lavoro «va sospesa, quel progetto va totalmente rifondato investendo di più sulla sicurezza, sul personale scolastico che va aiutato e non lasciato solo, investendo e selezionando gli attori economici che possono partecipare a questa possibilità, perché se non ci sono queste garanzie, l’alternanza scuola-lavoro e’ sbagliata e mette addirittura a rischio, come abbiamo visto, la vita degli studenti».

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione del primo corso dell’accademia di cybersicurezza Lazio, presso la sede del Wegil di Trastevere a Roma. «Si va a scuola per formarsi, non per morire. Quindi, non e’ questo uno degli esempi da seguire – ha aggiunto -. Le esperienze degli Istituti tecnici superiori e dell’accademia di cybersicurezza sono esattamente l’opposto: grandi investimenti economici sulla formazione dei nostri giovani col massimo delle professionalità per creare buon lavoro. Ed e’ proprio questa l’alternativa».