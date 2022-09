Fratoianni: "Renzi fa campagna elettorale con i jet privati fregandosene dei cambiamenti climatici"

globalist

17 Settembre 2022 - 18.11

Clima, raccomandazioni del governo a risparmiare energia e a non inquinare e poi… «C’è chi, come noi, fa campagna elettorale in treno o in auto elettrica. E chi come Matteo Renzi, da buon climafreghista, la fa in Jet privato infischiandosene del cambiamento climatico e dei danni che provoca».

Lo scrive sui social Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra rilanciando lo studio eseguito da «Jet dei Ricchi» che ha rivelato che domenica scorsa Renzi ha utilizzato da Napoli a Lugano un Learjet40 immatricolato a Malta.

«L’11 settembre ad esempio, come segnala Jet dei ricchi, – prosegue il leader di SI – dovrebbe aver volato da Napoli a Lugano in 78 minuti, emettendo circa 3,8 tonnellate di CO2, quasi quanto due persone comuni in un anno di trasporti. Ah, l’aereo aveva volato vuoto da Roma a Napoli per andarlo a prendere. C’è evidentemente chi ama il pianeta – conclude Fratoianni – e chi no. Se non sei parte della soluzione, sei parte del problema».