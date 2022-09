Il retroscena: "Renzi a Lugano in jet privato per una iniziativa elettorale". Alla faccia delle emissioni

globalist

17 Settembre 2022 - 12.36

Nei giorni scorsi Renzi aveva difeso i jet privati e aveva detto: “La proposta di abolire i jet privati? Una idiozia così non la sento dai tempi dei navigator di Di Maio. Si mette un seme per una svolta filo sovietica e per abolire la proprietà privata”.

Sarà anche per questo che – stando a Jet dei ricchi, una piattaforma che monitora i jet in maniera molto puntuale – domenica 11 settembre il leader di Italia Viva Matteo Renzi. ha preso un Learjet 40 da Napoli a Lugano.

Ha scritto il sito di monitoraggio: “Per andare a prenderlo, il jet ha volato vuoto da Roma a Napoli. In Europa, circa il 40% dei voli in jet privato sono realizzati vuoti, si tratta in tutto e per tutto di taxi che vanno a prendere i clienti. (fonte Le Figaro). Emissioni causate dal volo: circa 3,8 tonnellate di CO2. In un anno, una persona emette circa 2,8 tonnellate di CO2 per tutti i suoi trasporti.

L’obiettivo di questo volo? Andare a fare campagna per convincere la nutrita constituency di italiani residenti in Svizzera.

l prezzo del volo? Ovviamente non sappiamo, ma preventivi online mostrano che un’ andata Napoli-Lugano in Cessna ha un costo base di 12.000 euro. E il suo era un Learjet”

Poi una chicca: “I jet 9H-CFL è immatricolato a Malta. La prossima volta che Marattin dice che ci sono “solamente” 133 jet registrati in Italia, si ricordi che il suo capopartito viaggia su un jet con targa estera”.