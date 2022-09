Boschi sfida Berlusconi: "Il Terzo polo supererà Forza Italia grazie al voto dei delusi"

globalist

16 Settembre 2022 - 11.58

Preroll

È convinta che il Terzo polo raccoglierà i voti di entrambi gli schieramenti «i moderati non possono consegnare il proprio voto alla Fiamma. E i riformisti non possono finire grillini o con la sinistra di Fratoianni», ed è sicura che «finiremo davanti a Forza Italia». Così, in un’intervista al Messaggero, la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi sulle elezioni. «Raccoglieremo i voti dei delusi. Puntiamo a un buon risultato, ma la scommessa è appena all’inizio: il nostro progetto non sono i 100 metri ma una maratona».

OutStream Desktop

Top right Mobile



Parlando del caso Russia: «Il report dei servizi Usa fa riferimento a elezioni e soprattutto referendum del recente passato. Non mi sorprenderei di leggere passaggi dedicati al referendum sulla Brexit o sul nostro referendum costituzionale del 2016». E aggiunge: «Sulle prossime elezioni non credo a ingerenze. Poi che Salvini abbia sempre difeso Putin e che Conte abbia addirittura fatto venire i soldati russi in Italia con la scusa della pandemia è un dato di fatto. Spero che lo abbiano fatto gratis».

Middle placement Mobile



Boschi prevede un crollo di Lega e Fi dopo il voto e risponde a chi chiede se Azione e Iv potrebbero governare con Meloni, sottolinea: «Il loro crollo è molto probabile, ma noi non siamo dei sostituti – precisa – Se hanno i numeri, che governino. Se non hanno i numeri, che governi Draghi». Quanto alle riforme costituzionali: «Si scrivono insieme, maggioranza e opposizione come abbiamo fatto noi nel 2014 perché sono le regole del gioco che riguardano tutti».