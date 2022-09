Giorgia Meloni denuncia nuove minacce delle Brigate Rosse (che non sono Brigate Rosse)

globalist

15 Settembre 2022

Le minacce sono da condannare sempre e comunque. Ma è altrettanto vero che se due imbecilli (o due provocatori) imbrattano un muro con la scritta Br ci vuole un bel senso della sfrontatezza a prendere una cosa del genere come minaccia della Brigarte Rosse (che tra l’altro sono fortunatamente sparite da oltre 15 anni). Di questo argomento ne avevamo già ampiamente trattato

“A Mestre nuove minacce a firma #BrigateRosse. Quando esponenti politici e delle istituzioni usano parole come ‘dovranno sputare sangue’ contro i propri avversari, poi qualcuno può prenderli in parola. Il 25 settembre confido negli italiani per rispondere alle loro campagne d’odio”.

Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni postando delle foto che ritraggono dei manifesti elettorali di Fdi imbrattati con le scritte “Meloni come Moro” e “Meloni preparati”, la stella a cinque punte e la sigla delle Brigate Rosse.