La stella delle Brigate Rosse nell'ascensore del Tg2 è lì da almeno 5 mesi: le foto che lo provano

globalist

9 Maggio 2022 - 15.58

Sabato scorso un giornalista della Rai aveva denunciato la comparsa, nell’ascensore di una palazzina di Saxa Rubra a Roma che ospita la redazione del Tg2, una stella delle Brigate Rosse, proprio alla vigilia del 9 maggio, anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro.

La notizia aveva fatto molto scalpore, dato che Sangiuliano si trova al centro di una polemica per la sua (grave) partecipazione alla convention di Fratelli d’Italia in un ruolo che – come riconosciuto anche dallo stesso Carlo Fuortes, AD Rai – non era affatto quello di ‘moderatore’, come inizialmente dichiarato, ma di vero e proprio relatore.

Una presenza, quella di Sangiuliano, che aveva scatenato molte proteste. Il ritrovamento della stella simbolo del terrorismo rosso aveva fatto partire immediate reazioni di solidarietà da parte di tutto il mondo politico, ma ora emerge una novità, a seguito dell’indagine avviata dalla Procura di Roma: quella stella è su quell’ascensore da almeno 5 mesi.

Lo dimostrano i selfie della giornalista Maria Leitner, risalenti al 27 gennaio, 17 febbraio, 5 marzo e ancora il 5 maggio scorso: la stella è lì, in bella vista. E il sospetto che la stella sia stata denunciata in ritardo per spostare l’attenzione e le polemiche è quantomeno legittimo.