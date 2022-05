Simbolo Br nell'ascensore del Tg2, Anzaldi: "Era lì da tempo, probabile sia tutta una strumentalizzazione"

globalist

9 Maggio 2022 - 16.22

Preroll

Onorevole Anzaldi, le foto pubblicate sui social di alcune conduttrici del Tg2 hanno sgonfiato il caso della stella a 5 punte, simbolo brigatista, ritrovata nell’ascensore del tg a Saxa Rubra. Che ne pensa?

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Grazie al lavoro di alcuni giornalisti della carta stampata e delle testate online abbiamo scoperto che il simbolo della stella a 5 punte era nell’ascensore del Tg2 da almeno 4 anni, ci sono foto che risalgono addirittura al 2019. Viene da chiedersi come mai nessuno lo abbia mai denunciato in 4 anni e invece lo abbia fatto ora che è in corso una procedura disciplinare sul direttore Sangiuliano per il comizio politico alla convention Fdi. Una coincidenza temporale che non può non far pensare male. Mi auguro che la Rai approfondisca e chiarisca, e che il procedimento della Direzione Risorse umane si concluda al più presto”.

Middle placement Mobile

Hanno sbagliato, quindi, i tanti esponenti delle istituzioni che hanno espresso solidarietà al Tg2?

Dynamic 1

“Di certo quegli esponenti politici che hanno cercato di strumentalizzare questa brutta e opaca vicenda, ad esempio i senatori Gasparri e Santanché che hanno da subito messo in relazione la stella a 5 punte con le polemiche su Sangiuliano per il comizio alla convention Fdi, farebbero bene a scusarsi. Una batteria di dichiarazioni che lascia pensare ci sia stata dietro addirittura una regia comune trasversale ad alcuni partiti. Per il resto credo che tutta la redazione del Tg2 dovrebbe fare una riflessione per avere indotto le più alte alte cariche e personalità istituzionali a dichiarare facendo una figuraccia. È stata strumentalizzata la buona fede di esponenti delle istituzioni, come i presidenti delle Camere Fico e Casellati, i ministri Di Maio e Bonetti e tanti altri”.

Perché la redazione dovrebbe fare una riflessione?

Dynamic 2

“Se quella stella a cinque punte era lì da anni, come si evince dalle foto, è evidente che tutta la redazione, che prende quotidianamente quell’ascensore, l’aveva vista. E allora, non appena è scoppiato il caso sabato pomeriggio, perché nessuno della redazione ha segnalato che quel simbolo era lì da anni? Perché nessuno, a partire dal direttore, ha evitato che arrivassero decine di dichiarazioni di esponenti delle istituzioni su una fake news? Di certo in quella redazione non si deve respirare un bel clima”.