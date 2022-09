Fondi russi, Salvini nervoso: "Ma perché non si parla di legge Fornero?"

globalist

“Roba da matti che solo in Italia non si parli di Italia e si parli di soldi della Russia, che non ci sono, almeno a casa mia. Se altri hanno preso soldi dalla Russia non lo so. Noi non ne abbiamo mai chiesti, non ne abbiamo mai visti e non ne abbiamo mai presi. Però sarebbe bello che i giornali parlassero di Italia, di legge Fornero, di riforma della scuola”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Mattino 5, su Canale 5. “I soldi li chiediamo agli italiani che ce li vogliono dare volontariamente. Sono quattro anni che vanno avanti con sta roba dei soldi della Russia. Non li hanno trovati perché non ci sono – ha aggiunto – Io vengo pagato dagli italiani, rispondo solo agli italiani, figurarsi se sono al servizio di qualcuno all’estero”.

Riguardo un emendamento che Lega avrebbe presentato nel 2018 per togliere il divieto di finanziamento dei partiti dall’estero, Salvini ha replicato. “La legge impedisce di prendere soldi dall’estero, punto. Secondo lei mi ricordo di un emendamento del 2018? Il problema degli italiani è il lavoro, non un emendamento bocciato”.