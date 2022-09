Elio Vito (ex Fi): "La Lega prima di andare al governo disdica il suo rapporto con Russia unita"

globalist

15 Settembre 2022 - 12.32

«La Russia ha invaso l’Ucraina, minacciando la pace, la democrazia, e l’Occidente con i suoi valori: la Lega prima di andare al governo dovrebbe disdire il suo rapporto con Russia unita, il partito di Putin. Altrimenti è complice moralmente». Lo sostiene, in un’intervista a Repubblica, l’ex deputato di Fi, Elio Vito, parlando di elezioni e finanziamenti esteri.

Vito, nell’aprile scorso, aveva proposto una commissione d’inchiesta sui finanziamenti esteri ai partiti. «E poi la sollecitai al presidente della Camera Roberto Fico e al presidente della Commissione Affari Costituzionali, Giuseppe Brescia», ma la richiesta non fu accolta: «Mancò la volontà politica. Due mesi dopo mi sono dimesso da Forza Italia e da deputato, a luglio è finita la legislatura. Era un modo per sollevare il tema politicamente non solo con riferimento ai finanziamenti ai partiti, ma ad ogni altra forma di emolumento ai politici. Dopo l’invasione della Russia in Ucraina non sono ammesse ambiguità. Certi rapporti vanno immediatamente interrotti».

Secondo Vito, le rivelazioni dell’intelligence Usa sui finanziamenti a 24 Paesi sono «una cifra sottostimata», «temo che non siano i soldi il vero problema. Dubito che verranno fuori le prove».

Vito parla di minaccia ibrida: «L’insieme tra ingerenza, hacker e propaganda. Ora pare che ci siano anche i rubli». E prosegue: «Siamo stati il Paese che ha ospitato più filo russi di tutti in Europa, adottando la retorica che l’invasione dell’Ucraina era colpa dell’espansionismo Nato. Ed è proprio quello il disegno del Cremlino: dividere l’Occidente, dividere i partiti. È un tema su cui c’è scarsissima consapevolezza in Italia».