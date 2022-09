Il ministro Di Maio: "Gli italiani hanno il diritto di sapere chi ha relazioni non lecite con la Russia"

globalist

16 Settembre 2022 - 12.03

I cittadini italiani hanno diritto di sapere chi sta avendo relazioni non lecite con chi sta facendo schizzare alle stelle le bollette degli italiani. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio intervenendo ad Agora’, su Rai3. «Se i nostri alleati ci dicono che in diversi paesi la Russia ha speso 300 milioni di euro per pagare i partiti, io da cittadino italiano ho diritto di sapere chi sta avendo relazioni non lecite con chi sta facendo schizzare alle stelle le bollette degli italiani», ha detto il ministro.

«Gli italiani non vogliono sentire altro se non una soluzione al tema dell’energia, queste cose dipendono da Putin e quando chiediamo una commissione di inchiesta lo chiediamo per accertare i sospetti», ha aggiunto.