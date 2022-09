L'ex missino Maurizio Gasparri in confusione perpetua: confonde la Casa Bianca con la 'sinistra'

globalist

14 Settembre 2022 - 14.43

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri questa mattina a RaiNews: “Nella storia i contributi da Mosca arrivavano al PCI. La sinistra quando teme la sconfitta solleva polveroni. Non bisogna inquinare il voto con teorie astruse che fanno male a chi le pronuncia e che danneggiano l’Italia. I cittadini devono votare liberamente senza condizionamenti.

Noi di Forza Italia siamo garanti di una posizione occidentalista e di appartenenza alla Nato e tutti i partiti del centrodestra hanno votato per le sanzioni alla Russia e per inviare armi all’Ucraina. Il peso delle guerre però non può essere scaricato sulle nostre imprese. Applicando le sanzioni l’UE deve dare un sostegno economico per non gravare su aziende e famiglie, occorrono fondi per chi non può più sostenere i prezzi del gas e dell’energia. Per questo vorremmo un’Europa più rapida, più generosa, più madre e meno matrigna”.