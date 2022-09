Aborto, la denuncia di Verdi-SI: "In Umbria le donne sono già costrette ad ascoltare il battito del feto"

globalist

15 Settembre 2022 - 14.17

Non solo Orban e Ungheria. Nel passato l’Italia c’è già fino al collo. «Abbiamo delle segnalazioni che in Umbria stia già accadendo quanto accade nell’Ungheria di Orban, e cioè che le donne che chiedono l’interruzione di gravidanza siano costrette ad ascoltare il battito del feto. Questa è una gravissima forma di pressione psicologica tesa a ingenerare sensi di colpa, chiediamo al ministero della Salute di mandare gli ispettori per verificare» se queste pressioni siano vere.

È la denuncia dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana in una conferenza stampa con Elisabetta Piccolorru ed Eleonora Evi.