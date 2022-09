Conte (M5s) accusa il Pd di Letta: "Cinici e opportunisti, mai più con questi vertici"

globalist

10 Settembre 2022 - 19.54

Conte ormai l’ha messa sul personale. E ce l’ha più con il Pd che con Salvini, che pure all’epoca lo trattò come un traditore facendo allusioni pesanti.

Un possibile dialogo in futuro se nel Pd dovesse arrivare Bonaccini? «Figuriamoci se mi metto a discutere sulla futura dirigenza del Pd. Io valuto i comportamenti di questa dirigenza nei nostri confronti, gli errori politici, il cinismo, l’opportunismo, e tutte le incongruenze che stanno riversando su di noi, comprese le false accuse».

Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in un punto stampa a Firenze.

Il leader M5s prima aveva detto: “Laddove governiamo le città insieme al Pd manterremo l’impegno preso con gli elettori, ma per il futuro ci penseremo bene, non una ma tante volte, e soprattutto mai con questi vertici nazionali”.