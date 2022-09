Boccia: "Meloni semina rabbia e alimenta conflitti. Proprio lei ci accusa di odio?"

globalist

10 Settembre 2022 - 19.19

Giorgia Meloni di Vox ve la ricordate? E che era se non un discorso più di odio e divisivo?

“Proprio Giorgia Meloni parla di odio? La leader di una destra che semina rabbia ovunque e alimenta conflitti sociali? Noi non odiamo nessuno. Al massimo sulla destra della rabbia la pensiamo come i partigiani e per dirla alla Gramsci `odiamo solo gli indifferenti´. Questa destra anti europea, che limita i diritti civili, vuole portare la società italiana aperta, moderna, europea nel recinto oscurantista. Non ci riusciranno. Noi continueremo a batterci per un’Italia forte in Europa, aperta, verde, coesa, come ai tempi della pandemia quando la destra alimentava la rabbia dei no vax, e ci batteremo sempre per un’Italia più giusta. L’Italia dei diritti, l’Italia che non obbliga, come fa Fratelli d’Italia con Isabella Rauti, le donne a seppellire feti contro il proprio volere, che non fa distinzioni in base al colore della pelle o alla religione o al sesso ma che tende sempre una mano verso tutti, soprattutto a chi è in difficoltà».

Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale Pd e capolista al Senato in Puglia, intervenendo a Margherita di Savoia ad un’iniziativa elettorale insieme ai candidati a Camera e Senato nelle liste del Pd