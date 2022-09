Gelmini risponde alla compagna di Berlusconi: "Noi siamo state sempre leali, ma non siamo delle serve"

globalist

6 Settembre 2022 - 09.47

“Siamo donne libere e di fronte alla caduta del governo Draghi e a una deriva sovranista e populista che Forza Italia ha intrapreso e che è sotto gli occhi di tutti, io e Mara Carfagna, come tanti altri parlamentari ed esponenti del territorio, abbiamo fatto la scelta di non concorrere e di non condividere quella responsabilità”.

“Noi siamo state sempre leali ma non siamo serve”. Così a Sky Tg24 Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie ed esponente di Azione, replica a Marta Fascina, deputata azzurra e compagna di Silvio Berlusconi.

“Non rinnego nulla di quello che è stato in Forza Italia ma non mi riconosco nell’ultima stagione di questo partito perché c’è stata una deriva a destra, uno sbilanciamento del baricentro a destra lontano da una ricetta liberale da un posizionamento moderato e popolare che erano le caratteristiche di Forza Italia – ha aggiunto Gelmini – Ho intrapreso un percorso in Azione perché ritengo che Carlo Calenda abbia avuto il coraggio di sostenere il governo Draghi anche nelle partite più difficili e in Azione si può costruire, anzi ricostruire, quella casa dei liberali, dei popolari e dei riformisti che ora manca in Italia”.