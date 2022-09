Donad Trump tifa per 'Giuseppi' Conte: "Come sta il mio ragazzo? Ho lavorato bene con lui"

globalist

6 Settembre 2022 - 10.16

«Ha visto che in Italia fra tre settimane ci saranno le elezioni?», la domanda rivolta a Trump, come riporta il sito del quotidiano. E lui: «Ho visto, ho visto. How is my guy doing?», come sta andando il mio ragazzo? dice riferendosi all’ex premier Giuseppe Conte, e aggiunge: «Ho lavorato bene con lui, spero che faccia bene».

Si tratta del secondo endorsement esplicito di Trump per Conte, dopo il celeberrimo tweet del 2019 in cui l’allora presidente Usa augurò a «Giuseppi» di restare premier, cosa che poi effettivamente avvenne con la nascita del governo Conte 2.