Serracchiani (Pd): "Meloni ambgua sulla Russia, fascismo? Basta vedere le liste di Fdi"

28 Agosto 2022 - 12.26

La deputata dem Debora Serracchiani risponde alla domanda su perché il suo partito accusi Giorgia Meloni di essere stata ambigua su Mosca, affermando che sia “Perché non parla, da una parte ha colleghi di coalizione come Salvini che non ha ancora disdetto l’accordo che ha fatto come Lega con il partito di Putin”.

“Ogni volta che ci sono delle situazioni, diciamo anche come quella sollevata ieri da Repubblica, parliamo di agenti segreti, un Paese sotto osservazione da parte di un altro importante Paese. Parliamo di ingerenze sotto gli occhi di tutti, di fronte a tutto questo non basta fare qualche video per dire all’estero che sei cambiata e che non si devono preoccupare perché non è la destra di una volta, bisogna che dici agli italiani cosa ne pensi di queste cose”.

All’osservazione sul fatto che un elettore del centrosinistra potrebbe dirsi preoccupato dal fatto che Letta abbia in coalizione degli anti-Nato, noi – ricorda – «abbiamo spiegato che quello è un accordo elettorale e che non c’è in discussione la collocazione del Pd e del centrosinistra all’interno della Nato. Questo lo ha detto anche la Meloni, però non ha mai detto cosa pensa dell’ingerenza russa, né di ciò che pensa delle posizioni di Berlusconi e Salvini”.

Quanto al pericolo fascismo «non è mai risolto in questo Paese. Basta vedere le liste di Fratelli d’Italia per capire che ci sono persone che si dicono assolutamente ancora fasciste”.