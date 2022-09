Parla la numero 2 del Pd, Serracchiani: "La vittoria della Destra è una serata triste per il Paese"

globalist

26 Settembre 2022 - 08.53

Preroll

“Questa sera indubbiamente, alla luce dei risultati visti fin qui, non possiamo non attribuire alla destra la vittoria trascinata da Giorgia Meloni”. Così la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani commentando i dati delle urne.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“E’ una serata triste per il Paese. Siamo però la prima forza di opposizione in Parlamento, siamo la seconda forza politica e quindi riteniamo di dover fare un’opposizione importante. Abbiamo una grande responsabilità – ammette Serracchiani – , ce l’abbiamo di fronte all’Europa e al Paese per i passaggi delicati che il Paese sta affrontando. Siamo consapevoli che il Pd in questa sua posizione abbia una grande responsabilità. Il Pd – insiste – ha una grande responsabilità che dovrà essere ben giocata in Parlamento dove, con questa legge elettorale, la destra è maggioranza in Parlamento ma non è maggioranza nel Paese”.

Middle placement Mobile

“Anche a destra – sottolinea – registriamo un risultato della Lega sul quale una riflessione dovrà essere fatta a destra”, sottolinea la numero due Dem. “Il terzo polo non ha raggiunto l’obiettivo – rileva ancora la vicepresidente – un risultato non all’altezza delle aspettative”.