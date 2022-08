Sicilia, il ritorno di Totò Cuffaro: la Dc Nuova deposita il simbolo per le regionali

globalist

13 Agosto 2022 - 18.13

Nella mattinata di oggi, a Palermo, in vista delle prossime elezioni regionali è stato depositato presso l’assessorato regionale agli Enti Locali il simbolo della Dc Nuova.

A consegnarlo il commissario cittadino del capoluogo, Giorgio Cipolla, e il responsabile Giovani per la provincia di Palermo, Francesco Fucà. «L’importante momento della presentazione del simbolo per le prossime regionali è stato affidato a due giovanissimi dirigenti di partito, segno, ancora una volta, di come i 20enni e i 30enni siano protagonisti del nostro partito», dice il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro.

«Da oggi inizia ufficialmente la partecipazione della Dc alla competizione elettorale del prossimo 25 settembre con l’obiettivo di portare il nostro simbolo, i valori e gli ideali all’Ars» conclude.