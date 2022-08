Bonino sul voltafaccia di Calenda: "Sono incredula, serietà è rispettare la parola data"

globalist

7 Agosto 2022 - 21.50

Preroll

Lei è infuriata con Calenda ed è ancora frastornata per quello che è successo; “Io non so cosa sia accaduto” in questi pochi giorni trascorsi dalla sigla dell’accordo tra Azione, +Europa e Pd, “personalmente sono molto dispiaciuta, politicamente incredula”. Lo ha detto la senatrice di +Europa Emma Bonino a In Onda su La7 dopo la rottura dell’accordo elettorale decisa dal leader di Azione Carlo Calenda..

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La bozza dell’accordo, per ironia della sorte, era stata scritta da Calenda”, ha aggiunto Bonino, sottolineando che “la serietà è innanzitutto è tenere fede alla parola data. Non è serio cambiare opinione ogni tre giorni, specialmente per chi si candida a partecipare al governo di un Paese”.