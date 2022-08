Pd durissimo con Renzi: "Ha tentato di affondare il partito prima di fuggire, nessuno lo vuole"

globalist

6 Agosto 2022 - 12.49

Il Pd all’attacco con una durezza mai vista fino ad ora.

“Oggi, forse per rosicchiare qualche margine di visibilità in più, Matteo Renzi trova il tempo e l’audacia di dare lezioni al Partito Democratico. Quello stesso partito che, prima di scappare sulla sua personale scialuppa, da segretario ha tentato di affondare lasciando macerie, lacerazioni e un 18% da guinness dei primati negativi. Non stupisce che praticamente la totalità degli elettori e dei militanti del Pd abbia maturato un giudizio durissimo, senz’appello, su di lui e sulla sua parabola politica”.

Lo affermano fonti del Nazareno, dopo l’intervista al leader di Italia viva, Mattero Renzi, oggi sul Corriere della Sera.