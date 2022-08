Elezioni, Meloni: "Affronteremo il problema degli sbarchi con un blocco navale"

globalist

5 Agosto 2022 - 15.07

Giorgia Meloni è tornata a parlare, e lo ha fatto ai microfoni di Studio Aperto. La leader di Fdi si è concentrata sul tema tanto cara alla destra degli immigrati.

Le priorità di Fratelli d’Italia sono “il sostegno all’economia reale. Siamo in un momento molto difficile per l’economia italiana, c’è un disperato bisogno di mettere le persone in condizione di lavoro e le aziende in condizione di non essere tartassate dallo stadio. L’esatto contrario di quello che è stato fatto dalla sinistra negli ultimi anni. Sicuramente il sostegno alla natalità e alla famiglia, abbiamo un disperato bisogno di figli. E credo anche una riforma seria delle nostre istituzioni, continuiamo a essere convinti di una riforma in senso presidenziale”.

Il tema degli sbarchi “si deve affrontare a monte, con il blocco navale. Altro non è che una missione europea per trattare insieme alla Libia la possibilità che si fermino i barconi in partenza, l’apertura in Africa degli hotspot, la valutazione in Africa di chi ha diritto a essere rifugiato e di chi invece è irregolare, la distribuzione dei veri profughi e rispedire indietro gli altri. Bisogna smetterla di considerare i profughi e gli immigrati irregolari come la stessa cosa”.