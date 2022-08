Elezioni, Letta rischia di ritrovarsi solo con Calenda: traballa l'alleanza con Sinistra Italiana e Verdi

globalist

3 Agosto 2022 - 21.14

La peggiore destra gongola e c’è il rischio che tra veti, divieti, impuntature o altro alla fine il capo largo di Letta si trasformi in un bifocale per due persone, tra l’altro anche litigiose tra di loro.

Il Pd ha preso a bordo Carlo Calenda ma rischia di viaggiare senza Sinistra italiana ed Europa verde, e di perdere anche Luigi Di Maio.

All’indomani dell’accordo siglato dai dem con Azione, l’alleanza di sinistra ha fatto saltare l’incontro in programma nel pomeriggio con Enrico Letta, per un supplemento di riflessione, a fronte di «un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-sinistra».

Ev e Si chiedono «una rinegoziazione» per un «profilo programmatico che parli al popolo del centro sinistra» affinché ci siano «le condizioni per un accordo». Ma Calenda chiude: «Non c’è alcuna disponibilità da parte di Azione a farlo. L’agenda Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà. Fine della questione». E in serata arriva anche l’avvertimento da Di Maio, evidentemente insoddisfatto dell’incontro avuto poco prima con Letta: «Impegno civico pretende rispetto e parità di trattamento. Altrimenti viene meno il principio fondante di una coalizione».

Sono al lavoro i `pontieri´ per ricomporre la frattura con la sinistra. «È importante fare di tutto affinché tutta la sinistra e gli ambientalisti siano uniti in questo obiettivo – ha chiarito Nicola Zingaretti -. È importante anche da parte nostra dare dei segnali chiari e sono certo che questa è la strada che si seguirà». La situazione è complessa, per dirla con un dirigente del Pd, uno di quelli impegnati a capire su che basi possa ripartire il dialogo con i partiti di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che vedono «cambiate le condizioni su cui si è lavorato in questi giorni», come affermato nel messaggio con cui hanno chiesto di posticipare l’incontro con Letta a poco più di un’ora dall’appuntamento fissato alle 15.

«Politiche di bilancio, termovalorizzatori e due leader, Letta per la sinistra e io per il centro» aveva detto poco prima Calenda a Sky, illustrando il suo patto con il Pd: «Letta l’ha firmato. Se Fratoianni non ci si trova chiarisca prima di fare la coalizione. Il mio interlocutore è Enrico Letta».

Un atteggiamento di eccessivo protagonismo, secondo quanto filtrava da Ev-Si, mentre venivano rilanciate stime secondo cui senza di loro il Pd potrebbe perdere fra 14 e 22 collegi. «L’accordo di ieri con Calenda, con quel profilo programmatico – ha chiarito Bonelli – non parla più al popolo di centrosinistra». In parallelo dal M5s la vicepresidente Alessandra Todde notava «che sarebbe cosa giusta provare a costruire un percorso comune» con Bonelli e Fratoianni. Il partito di Giuseppe Conte guarda con attenzione i tormenti di Si e Ev, che potrebbero alla fine anche decidere di correre da soli.

Dal Nazareno considerano legittime e comprensibili le richieste di maggiori approfondimenti da parte di Ev e Si: pur senza nascondere i problemi, anche dopo il nuovo sbarramento alzato da Azione, si confida che una quadra si possa trovare, puntando sul fatto che l’accordo con Calenda parla di sostenibilità, transizione ecologica e non di nucleare, con un impianto programmatico di centrosinistra. Una coalizione di centrosinistra più ampia possibile, secondo i ragionamenti dem, è considerata fondamentale per contrastare le chance del centrodestra.

Tanta fiducia è messa, però, alla prova dal duro comunicato di Di Maio, poco dopo aver incontrato, assieme a Bruno Tabacci, Letta alla Camera. Secondo alcune voci circolate in ambienti parlamentari, non confermate dai diretti interessati, Impegno civico punterebbe a una decina di posti. E se dal Pd ne fosse concesso uno solo o poco più alla fine Di Maio potrebbe addirittura rinunciare al diritto di tribuna per correre direttamente con la sua lista, rilevano le medesime fonti. «Nelle coalizioni – ha chiarito il ministro degli Esteri – deve prevalere il rispetto reciproco, verso tutti coloro che ne fanno parte».

Incandescente resta invece il rapporto con Iv. Al Nazareno sono considerate inopportune e ineleganti le considerazioni di Maria Elena Boschi, secondo cui Emma Bonino avrebbe detto `No´ a Matteo Renzi «perché nel 2014 non è stata confermata ministro degli Esteri». I giudizi sulla ex commissaria europea, più volte ministro, un personaggio che ha inciso sui diritti civili non solo in Italia, è il ragionamento dem, lo dà la storia, mentre il rancore non è una categoria della politica.