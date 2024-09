Bonetti (Azione): "Non stiamo nel campo largo perché non ci crediamo, restiamo al centro"

globalist Modifica articolo

23 Settembre 2024 - 12.59

ATF

«Noi siamo all’opposizione di questo governo ma non siamo nel campo largo». Azione non può stare nel campo largo perché non crede nel campo largo, non c’è una agenda condivisa sulla politica estera e sulla difesa, sulla politica economica e su quella industriale”.

Così Elena Bonetti, vicepresidente di Azione, intervenendo oggi ospite a Sky Start.

«È falso – ha proseguito – che il partito si sia svuotato della sua anima liberale-popolare. Sono in Azione, assieme a tantissimi altri, portatrice di questo impianto di valori e non ho perso la convinzione di centrista, moderata e popolare. Noi siamo al centro e al centro rimaniamo», ha concluso.