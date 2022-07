Salvini spera nell'aiuto russo dalla Libia e cavalca la xenofobia: "Lamorgese e Pd responsabili degli sbarchi"

globalist

30 Luglio 2022 - 12.18

Lega a caccia del voto razzista e senza idee non sa parlare altro che di clandestini e ‘negri’ come tutta l’estrema destra liberticida e anti-democratica. «Siamo al record di sbarchi di immigrati clandestini rispetto a tutti gli ultimi anni. Non c’entrano russi, cinesi, turchi, ma un Nordafrica abbandonato a sé stesso e una politica italiana a guida Pd e Lamorgese assolutamente assente, se non complice».

Così il segretario della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa alla Stazione Centrale di Milano è intervenuto sulla questione migranti.

«Solo stanotte, a Lampedusa, ci sono stati più di 600 arrivi. I numeri dicono che siamo tornati indietro di 10 anni e siccome sarà un autunno difficile, con sei milioni di italiani poveri, aggiungere altra povertà non è cosa intelligente», ha aggiunto. Il leader del Carroccio ha poi dichiarato che giovedì prossimo si recherà nell’isola.

Salvini dimentica che quando era lui ministro degli Interni è stato non solo inconcludente ma con i suoi modi sguaiati e rozzi ha provocato attriti diplomatici con la Tunisia e perfino con la Libia. E dimentica inoltre che le generose mani russe stanno consentendo dalla Cirenaica partenze di migranti proprio verso la Ue e l’Italia. E come mai? La Cirenaica è sotto il controllo del generale Haftar che ha nella Russia il principale sponsor ed è aiutato dai mercenari (nazisti) del gruppo Wagner, ossia le forze speciali del Cremlino. E ‘casualmente’ le partenze dai quei luoghi sono aumentate.