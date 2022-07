Berlusconi esaltato: "Farò un programma avveniristico che..."

globalist

21 Luglio 2022 - 23.26

“Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

“In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo già al lavoro per un nuovo governo di centrodestra. Noi siamo una forza responsabile, non abbiamo nulla da spartire con i 5 Stelle. Abbiamo fatto parte di una maggioranza di unità nazionale e di un governo che io ho voluto che nascesse”.

Berlusconi: “Io in campo con un programma avveniristico”

“Io – ha proseguito Berlusconi – sarò ancora qui in campo perché sento la responsabilità di essere presente con la mia azione per il mio Paese. Io sarò tutti i giorni qui a raccontare il programma che ho già scritto per il 2023 e che conterrà novità. E’ un programma veramente avveniristico che porterà il cambiamento per l’Italia”.

Centrodestra, “niente liste uniche”

Il leader di Forza Italia ha poi spiegato che “non stiamo pensando a liste uniche” del centrodestra. “Ciascun partito continuerà con la propria identità, ci sono differenze di posizione, di linguaggio, di storie tra i partiti per cui riteniamo che debba restare”.

“Addii Gelmini-Brunetta? Riposino in pace”

– Gli addii in Forza Italia – come quelli di Gelmini e Brunetta – dopo la crisi di governo? “Riposino in pace. Stiamo parlando di esponenti senza seguito né futuro politico”.