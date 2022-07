Governo, Molinari (Lega): "L'esperienza di Draghi è finita, ora bisogna votare"

globalist

15 Luglio 2022 - 10.50

Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, in un’intervista a La Stampa ha commentato gli ultimi sviluppi del governo, con le dimissioni presentate da Mario Draghi al presidente della Repubblica.

“Se i 5 Stelle, in un momento di crisi e di emergenza come questo, hanno ritenuto di far cadere il governo perché contrari ad un inceneritore, credo che Draghi abbia fatto bene a gettare la spugna”.

“Diciamo piuttosto che chi gioca con il fuoco alla fine si scotta – aggiunge -. E mi riferisco a Letta e al Pd. Sono loro che hanno tenuto in vita il Movimento quando era chiaro che governare con loro è impossibile. Hanno fatto il gioco di Conte nel 2019 formando un governo per farci fuori. Alla fine si è rivelato un boomerang”.

“L’esperienza è finita, bisogna andare a votare. Il Paese ha bisogno di un governo legittimato dai cittadini. Noi eravamo pronti ad andare al voto anche nel 2019″.