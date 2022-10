Meloni incaricata, lo sguardo tra Berlusconi e Salvini testimonia che a destra è guerra

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 15.42

La fine delle consultazioni al Quirinale ha visto Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sfilare compatti dopo la breve chiacchierata con il Presidente del Consiglio. In quei dieci minuti scarsi, i tre hanno indicato proprio nella leader di Fdi la designata del centrodestra per ricevere l’incarico di Mattarella per formare il nuovo governo.

Ai più attenti, però, non è sfuggito un particolare: durante la breve dichiarazione rilasciata ai giornalisti, uscendo dall’incontro con il presidente della Repubblica, nell’esatto momento in cui Giorgia Meloni ha detto “…la coalizione ha dato un’indicazione unanime sulla sottoscritta…” Salvini e Berlusconi si sono guardati per un istante, spalancando un mondo di interpretazioni.

Matteo Salvini, il leader della Lega che non più tardi di 2 anni fa mirava al 30% dei consensi e all’ottenimento dei pieni poteri, oggi è costretto a prendere “ordini” da Giorgia Meloni, che qualche anno fa se ne stava tranquilla ben al di sotto della confortante soglia del 10%.

E cosa dire di Silvio Berlusconi? Sempre abituato a comandare e a dare le carte, l’ex Cavaliere da oggi dovrà scendere a miti consigli con una presidente del Consiglio che è molto più giovane dei suoi figli più grandi. Una donna, oltretutto.

Il centrodestra, la destra, si è presentata compatta e unita da Sergio Mattarella, nelle consultazioni di questa mattina. Ma è una compattezza, un’unità, solo di facciata: dentro il nascente governo Meloni, infatti, i dissidi e le tensioni ribollono dal primo istante in cui sono usciti i risultati elettorali. E questi pochi secondi di video lo testimoniano chiaramente.

