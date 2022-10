La prima preoccupazione di Salvini da ministro è rompere le scatole alle Ong

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 15.56

Matteo Salvini ha ricominciato la sua esperienza di ministro esattamente come l’aveva finita qualche mese fa: provocando e chiamando in causa le imbarcazioni delle Ong che soccorrono i migranti in mare.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha infatti incontrato questa mattina l’ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera. Per Salvini «è stato un lungo e proficuo incontro» per fare il punto della situazione, anche a proposito di immigrazione: attualmente in area Sar libica ci sono due imbarcazioni Ong.