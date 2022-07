Governo, Bonino: "Avanti con Draghi, il parlamento non lo ha sfiduciato"

globalist

15 Luglio 2022

“Nonostante tutto il casino di ieri, il Parlamento non ha sfiduciato Draghi: il governo ha avuto la maggioranza assoluta sul decreto Aiuti. Per questo Mattarella ha fatto benissimo a rimandare Draghi alle Camere con la speranza che torni un po’ di comprendonio. Auspico che in questi giorni si lavori per consentire il rientro di Draghi perché non vedo chi altro possa affrontare una situazione internazionale in cui l`Italia ha finalmente un peso e un grado di ascolto che non si vedevano da tanti anni”.

Lo ha detto a SkyTg24 la leader di Più Europa, Emma Bonino.

“I 5 stelle – ha aggiunto la senatrice – sono spaccati in due e il Paese non può fermarsi in attesa che parli Zarathustra. Il M5S ha fatto una scelta incomprensibile che ha messo in difficoltà il Paese. Non possiamo stare fermi in attesa che trovino una soluzione interna. La sintesi più corretta l’ha fatta mia sorella che chiamandomi questa mattina mi ha detto `ma che pasticcio`. E credo che la gente che sta fuori il palazzo, anche mediamente interessata alla politica, si ritrovi nelle parole di mia sorella. Nessuno sa come andrà a finire anche perché, da qui a mercoledì, in un Paese come l`Italia, può succedere di tutto”, ha concluso Bonino.