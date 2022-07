Governo, Bersani: "Non doveva accadere, ma le responsabilità non sono di una sola parte"

globalist

15 Luglio 2022 - 11.01

Pierluigi Bersani negli ultimi giorni ha assunto un atteggiamento piuttosto critico nei confronti della situazione che si è venuta a creare nel governo, prendendo spesso le parti dell’ex premier Giuseppe Conte. In un intervento alla festa di Articolo Uno, l’ex segretario Dem ha commentato gli ultimi sviluppi.

“E’ successa una cosa che non doveva succedere ma le responsabilità non stanno da una parte sola. Serviva un diverso atteggiamento”

“Ci sono dinamiche che vanno prese per il verso giusto. Molti di loro sanno benissimo che non tornano lì e quando hai questa consapevolezza, bisogna anche rimotivare per arrivare a fine legislatura. Vediamo mercoledì cosa succede. Io mi auguro che ci sia una ricomposizione”.