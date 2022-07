Governo, Tajani contro i 5 Stelle: "Decidano cosa vogliono fare, serve serietà"

globalist

12 Luglio 2022 - 11.01

Preroll

Antonio Tajani è molto critico nei confronti del Movimento 5 Stelle, protagonista della possibile prima crisi di governo di Mario Draghi. In un’intervista al Corriere della Sera, l’esponente di Forza Italia ha commentato gli ultimi sviluppi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“È il momento della chiarezza, la nostra richiesta è semplice: il M5S ci deve dire cosa vuole fare. Devono spiegare se sono ancora dentro la maggioranza o se sono fuori. Serve serietà». Antonio Tajani “non si può continuare a cincischiare. Oltretutto, le tensioni del centrosinistra si stanno scaricando sull’ esecutivo”.

Middle placement Mobile

“Noi vogliamo che questo governo arrivi a fine legislatura. Siamo sempre stati collaborativi, mai abbiamo portato in Aula provvedimenti divisivi”, dice con riferimento allo ius scholae e alla cannabis.

Dynamic 1

“Le proposte del M5S e Pd sono pura demagogia. La loro proposta è divisiva. Sullo ius scholae si può trovare un accordo. La nostra proposta di un ciclo scolastico di otto anni con un esame finale mi sembra un compromesso saggio». In caso di non voto in Senato dove il dl aiuti è congiunto alla fiducia il M5S si dovrà “assumere le sue responsabilità perché si aprirebbe una crisi di governo. Per questo chiediamo una verifica: vogliamo sapere cosa vuole fare Conte”.