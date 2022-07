Ucraina, Guerini: "Lavorare per una soluzione diplomatica anche in questo momento così difficile"

globalist

6 Luglio 2022 - 21.52

Preroll

Guerra in Ucraina, possibile la pace? Occorre «lavorare perché si trovino le soluzioni diplomatiche ai conflitti anche in un momento così difficile e complesso come quello generato dall’aggressione della Russia all’Ucraina». Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini rispondendo ai cronisti a Pesaro all’inaugurazione della stele dedicata ai caduti di Nassiriya.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Vicende come la strage di Nassirya e l’aggressione Russia all’Ucraina, ha osservato Guerini, sono legate dal «sentimento di commozione nei confronti dei Caduti, dei Caduti di tutte le guerre: parliamo di vite spezzate, degli effetti drammatici dei conflitti, delle guerre; e questo ci deve spingere a lavorare perché si trovino le soluzioni diplomatiche ai conflitti anche in un momento così difficile e complesso come quello generato dall’aggressione della Russia all’Ucraina».

Middle placement Mobile

«Noi stiamo sostenendo l’Ucraina – ha aggiunto il ministro – ma dobbiamo, a fianco a questo, sostenere e rafforzare tutti gli spazi di soluzione diplomatica su cui anche l’Italia è impegnata nel consesso internazionale ma anche con la diplomazia».