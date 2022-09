Guerini (Pd): "Questa destra è pericolosa"

globalist

12 Settembre 2022 - 09.57

Il Paese sta vivendo l’ennesima situazione grave. La Destra reazionaria rischia di vincere e il Pd pensa davvero al Congresso?

Se il Pd perderà, e male, si andrà a congresso? «Siamo seri! In campagna elettorale parliamo di congressi?! Ci sono problemi concreti che gli italiani stanno affrontando, a partire dal costo dell’energia. Il congresso si farà quando lo prevede lo statuto. Parlarne ora sarebbe lunare».

Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in un’intervista al Quotidiano Nazionale. Riguardo le preoccupazioni di Letta per la democrazia e per il Colle, «a dire il vero il primo a parlare del presidente della Repubblica è stato Berlusconi: prima ha gettato il sasso e poi nascosto la mano. Io penso che la destra sia pericolosa per le sue ricette, come sui diritti o sull’economia. Nel 2011 ci portarono sull’orlo del fallimento finanziario. Abbiamo già dato. L’Italia non tornerà indietro», ha concluso.