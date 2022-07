Dl aiuti, Ronzulli bacchetta i 5 Stelle: "Inaccettabili i loro capricci, Draghi faccia chiarezza"

globalist

6 Luglio 2022 - 11.55

La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, in una nota ufficiale ha condannato l’atteggiamento del Movimento 5 Stelle sulla discussione per il Decreto aiuti.

“Quanto sta accadendo alla Camera per i capricci del Movimento 5 Stelle è inaccettabile. Il Parlamento e, soprattutto, il paese non possono rimanere ostaggio delle assurde pretese dei grillini che stanno decisamente tirando la corda”.

“Draghi – prosegue – si faccia sentire e pretenda, una volta per tutte, un chiarimento sulla permanenza del Movimento 5 Stelle in maggioranza, dal momento che il governo ha i numeri per andare avanti anche senza di loro che, giorno dopo giorno, si confermano una vera e propria zavorra. Ci vuole serietà, non si può andare avanti con chi sabota, invece di rafforzare, l`azione di governo, tanto più su provvedimenti importanti come il decreto Aiuti il cui esame viene rinviato da ormai due giorni”.