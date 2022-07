Tajani contro lo Ius Scholae: "Così è invotabile, ci vogliono almeno 8 anni"

globalist

4 Luglio 2022 - 10.50

Lo ius scholae “così come l’hanno presentato è invotabile”. A dirlo è il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in una intervista a La Verità. “Abbiamo fatto di tutto per trovare un compromesso – aggiunge l’ex presidente del Parlamento europeo – Se si vuole concedere la cittadinanza a un giovane straniero, devono valere le stesse regole applicate ai giovani italiani: cioè gli otto anni previsti per il completamento della scuola dell’obbligo. Otto anni, non cinque”.

Sulle fibrillazioni nella maggioranza, secondo Tajani, “E’ chiaro che la sinistra, attraverso il Pd e il Movimento 5 Stelle, si e’ messa in testa di picconare il governo. Pretendono di affrontare questioni divisive come la cannabis e lo ius scholae quando abbiamo la guerra alle porte e la pandemia che non e’ ancora stata sconfitta. Dovremmo occuparci piuttosto di lavoro, di aiuti alle imprese e riduzione delle tasse”. E se Giuseppe Conte o Matteo Salvini dovessero uscire dalla maggioranza, oppure optare per un appoggio esterno? “Si va a votare – risponde il coordinatore di Forza Italia – Non c’e’ possibilità di mettere in piedi altri governi. Sarebbe ridicola ogni alternativa”.

Quanto all’inflazione record all’8%, Tajani chiede un intervento dell’Europa. “Serve un nuovo quantitative easing a livello europeo per aiutare le famiglie a fronteggiare l’impennata dell’inflazione e dei prezzi dell’energia. Se uno Stato spende 50 miliardi per proteggere i suoi cittadini dalla bufera economica che stiamo vivendo, mi aspetto che la Bce compri il debito dello stato per quello stesso importo”.