Le Lega non si smentisce: "Lo Ius scholae non porta più sicurezza sociale"

2 Luglio 2022 - 21.59

La Lega non si smentisce. E si capisce ogni giorno di più perché in Italia abbiamo una delle destre più becere d’Europa che ha uno degli assi portanti nell’alimentare la paura delle migrazioni.

«Lo Ius scholae non porta sicuramente, come invece affermato da monsignor Gian Carlo Perego della Cei, ad avere più `sicurezza sociale´. L’Italia è il Paese europeo che concede più cittadinanze, dimostrandosi, quindi, già esempio di accoglienza e democrazia. Il difficile momento attraversato dal nostro Paese, richiede interventi mirati sulle vere priorità degli italiani, quali l’abbassamento delle tasse, l’adeguamento degli stipendi, delle pensioni e il caro energia. Non si possono regalare cittadinanze senza controlli come vuole fare la sinistra. La Lega continuerà a lavorare e a battersi sui temi veramente importanti per i cittadini».

Così in una nota la senatrice della Lega Valeria Alessandrini, componente della commissione Cultura a Palazzo Madama.