Ius scholae, Fratelli d'Italia: "Lo vogliono gli stessi che regalano droga nelle strade"

30 Giugno 2022 - 11.49

Fratelli d’Italia è una garanzia di beceraggine. E nel dibattito sulla cittadinanza e lo Ius scholae si sono messi a parlare di cannabis (che non c’entra nulla) dicendo che chi vuole dare la cittadinanza ai bambini stranieri sono gli stessi che regalano la droga per le strade. Ossia Enrico Letta , Simona Malpezzi, Nicola Fratoianni e Pierluigi Bersani e tanti altri stanno regalando droga agli angoli delle strade.

«Gravissime le parole di Fedeli contro Giorgia Meloni a dimostrazione di quanto la sinistra non sia all’altezza. Se un ex ministro dell’istruzione per difendere un provvedimento chiamato ius scholae deve ridursi ad accusare il leader dell’opposizione è perché su scuola alla luce dei disastri combinati è meglio che neppure parli. La cosa però imperdonabile è come Fedeli debba per il suo attacco tirare ancora una volta per la giacchetta figli e bambini diventati ormai per la sinistra solo uno strumento per attacchi beceri e propaganda. Chi difende i loro diritti e li mette al centro della politica come FdI si sta battendo affinché siano i diretti interessati a esprimersi sulla richiesta su i loro doveri-diritti. Chi discrimina e non vuole che neppure il parere di quei ragazzi sia preso in considerazione è proprio chi si erge da censore puntando il dito con il penoso attacco di razzismo ma in realtà vorrebbe distribuire cittadinanza a pioggia per annullare ogni identità».

Così in una nota la deputata Fdi Augusta Montaruli. La deputata ha anche detto intervenendo alla Camera che la proposta è portata avanti dalle stesse forze della sinistra che regalano la droga nelle strade.

