Montaruli condannata, le opposizioni: "Doverose le dimissioni"

18 Febbraio 2023 - 12.58

Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e candidato alla guida del Pd, così si esprime sul caso della Montaruli: «Sulla sottosegretaria Montaruli la mia posizione è molto chiara, io sono un garantista vero, non mi sono mai permesso di dare giudizi affrettati e prima che si pronunci la magistratura in maniera definitiva. Qui c’è una condanna in via definitiva e quindi credo che sia doveroso per chi ricopre incarichi pubblici doversi dimettere».

Il Movimento 5 stelle – La condanna in via definitiva della sottosegretaria all’università Augusta Montaruli per le spese pazze in Piemonte «non le consente di continuare a rivestire tale ruolo istituzionale. Riteniamo doverose le sue dimissioni». Lo dichiarano in una nota gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione Istruzione alla Camera e al Senato. «Tragga lei stessa, in un sussulto di dignità, le conseguenze della condanna per peculato e faccia un passo indietro. Cosa ha da dire la presidente Giorgia Meloni sulla sua compagna di partito? Ritiene poco edificante per il mondo dell’università e per il governo in generale avere un condannato tra le proprie fila, o coprirà le spalle anche a lei?», aggiungono i parlamentari M5s.

Piccolotti Avs – «Quando una persona viene condannata in via definitiva non si può certo esultare, e noi non lo facciamo. Ma se si hanno incarichi di governo e la condanna riguarda l’uso improprio di denaro pubblico proprio nell’esercizio delle funzioni è ancor più necessario un atto di rispetto verso le Istituzioni». Lo afferma in una nota Elisabetta Piccolotti, di Avs.

«È per questo che aspettiamo – conclude l’esponente rossoverde della commissione cultura di Montecitorio – un passo indietro dell’on. Montaruli, sempre così severa e rigorosa nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza, dal suo incarico ministeriale».