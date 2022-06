Spadafora: "Conte non mi ha mai risposto e sull'atlantismo aveva una posizione ondivaga"

globalist

23 Giugno 2022 - 17.07

Preroll

Spadafora, ex ministro dello Sport, è stato sempre tra i più apertamente critici verso Conte e di conseguenza ha seguito Di Maio nella scissione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ma perchè? A Conte «dallo scorso febbraio ho mandato messaggi quasi una volta a settimana per confrontarci su questioni politiche e non mi ha mai risposto. Lui ha avuto una posizione ondivaga sull’atlantismo, forse è stato consigliato da Casalino per avere qualche punto in più. Cosa che, peraltro, non è avvenuta».

Middle placement Mobile

Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex ministro per lo Sport del M5s e deputato Ipf Vincenzo Spadafora, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Dynamic 1

Conte vi dà dei traditori. Lei come risponde? «Si può essere traditori anche restando nel proprio partito – ha detto a Rai Radio1 Spadafora – non è necessario che a tradire sia chi va via, questo avviene anche nelle relazioni».