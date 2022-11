Lazio, il Movimento 5 Stelle: "Nessun accordo con il Pd"

globalist Modifica articolo

12 Novembre 2022 - 12.03

Così si legge in una nota diffusa dallo staff del presidente del M5S Giuseppe Conte: «Si smentiscono le ricostruzioni apparse su alcuni organi di stampa relative ad un accordo tra Giuseppe Conte e i vertici del Partito democratico sul nome di Massimo Bray come candidato unitario per le regionali del Lazio».

La nota continua: «Conte non ha mai accettato di discutere con nessun esponente del Pd di un eventuale nome di un candidato, ma anzi ha sempre chiarito come per il Movimento 5 Stelle la priorità fosse la linea programmatica da proporre ai cittadini del Lazio, lasciando ad un momento successivo la scelta del migliore interprete per il programma concordato»