Di Maio attacca Conte e dentro M5s scoppia la rissa tra voci di scissioni e rinfacci

globalist

16 Giugno 2022 - 17.19

Preroll

Rissa interna e rischi scissione: tutti lo negano, ma nel M5s, dopo le amministrative, è caos. Voci insistenti parlano di defezioni, l’intervista di Mario Turco, vicepresidente del Movimento – secondo il quale senza Conte, M5s non esiste – ha suscitato reazioni forti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Oggi è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a rompere un silenzio, durato, secondo alcune fonti, anche troppo, benché è unanime il coro delle fonti che spiegano: «Sta facendo anche troppo», vista la guerra in Ucraina e comunque, lui c’è «sempre». Di Maio non si nasconde dietro un dito dopo le comunali: «È normale che l’elettorato sia disorientato, non abbiamo mai brillato alle elezioni amministrative ma non siamo neanche andati mai così male».

Middle placement Mobile

Lo ha detto il ministro degli Esteri, ed ex capo politico del M5s, Luigi Di Maio, parlando con i cronisti davanti alla Camera. «Non si può risolvere l’analisi del voto facendo risalire i problemi all’elezione del presidente della Repubblica», ha aggiunto.

Dynamic 1

«Credo che il M5s debba fare un grande sforzo di democrazia interna. Non veniamo da una storia che si è distinta per democrazia interna ma proprio per questo anche rispetto a un nuovo corso servirebbero più inclusività, più dibattito interno, anche includere di più persone esterne al M5s. Non si può sempre dare la colpa agli altri, bisogna anche prendersi le proprie responsabilità».